محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قوات الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وخاصةً أطراف الخصومات والنزاعات الثأرية والمشاجرات . وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 7 بنادق آلية - 3 بنادق خرطوش بحوزة 9 متهمين. وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: حملة أمنية تستهدف أطراف خصومة ثأرية وتضبط 10 قطع أسلحة بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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