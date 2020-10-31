ضبط مهندس وعاطل لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس، وعاطل، لاتجارهما بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالدقهلية .

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .

كانت تحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا صحة تلك المعلومات وقيام مهندس مدني، مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من محل إقامته المُشار إليه مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصارف المعتمدة بشراء مبلغ مالي من العملات الأجنبية من أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم، مقيم بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية .

كما ضبط (عملات" محلية – أجنبية " – هاتف محمول بفحصة فنياً تبين أنه محمل بمحادثات بينه وبين راغبي التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.