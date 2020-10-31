الأمن العام: تنفيذ 74 ألف حكم قضائي.. وضبط 223 تاجر مخدرات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 194 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 74393 قضائي متنوع.

كما تم ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضم 9 متهمين، ارتكبوا 16 حادث متنوع، و20 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و266 دراجة نارية مخالفة، و21994 مخالفة مرورية وفحص 75 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.