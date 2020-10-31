وزير الزراعة ومحافظ الغربية يفتتحان مركز الإرشاد الزراعي بصناديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجب الاهتمام بتحديث المراكز الإرشادية والتوسع في الإرشاد الإلكتروني وتكثيف عدد الندوات الإرشادية؛ لتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة والأصناف التي تحقق أعلى إنتاجية، وأيضًا منظومة الري الحديث.

جاء ذلك خلال قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه د.طارق رحمي محافظ الغربية، بافتتاح مركز الإرشاد الزراعي بصناديد بالمحافظة، في حضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة.

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وأشار القصير إلى أن من أولويات الوزارة في المرحلة الحالية منع التعدي على الأراضي الزراعية وتطوير مراكز تجميع الألبان والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات.

ومن ناحيته، استعرض د.علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الخدمات التي تقدمها مراكز الإرشاد بمحافظة الغربية البالغ عددها ١٩ مركزًا موزعة على مستوى المحافظة؛ ومنها المقر الإرشادي بشقرف تحت الإنشاء.

وقال عزوز إن المركز الإرشادي بصناديد أنشئ حديثًا وفقًا لأحدث المعايير الهندسية على مساحة ٦٠٠ متر؛ لتعظيم الأداء الإرشادي والمشاركة الإيجابية في برامج التنمية الريفية والتدريب والنهضة الزراعية، وينظم الندوات الإرشادية والزيارات المنزلية والمكتبية والتدريب، ويخدم نواحي (صناديد ومنشأة جنزور وكفر الشيخ سليم ونفيا ودفرا)، ويبلغ إجمالي المساحة المزروعة ٦٣٧٦ فدانًا؛ ٢٠٠٠ فدان بطاطس وخضر، و٢٠٠٠ فدان قمح، و١٥٠٠ فدان برسيم، و٥٠٠ فدان حدائق.