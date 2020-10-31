صور من القمر الصناعي.. الأرصاد: سحب ركامية وإشارات برق في هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع استمرار المتابعة للحالة الجوية من خلال صور القمر الاصطناعي، ظهرت إشارات البرق على أقصى الجنوب.
وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية لها بموقع فيسبوك، أن حركة السحب تطورت خلال الساعات الماضية ليصاحبها هبات للرياح مثيرة للرمال والأتربة يعقبها أمطار.
كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت منذ عدة ساعات عن بداية تكون سحب ركامية على أقصى جنوب البلاد ومن المنتظر تطورها وأيضا على السواحل الشمالية الغربية والدلتا وشمال سيناء.
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