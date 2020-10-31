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الأزهر يعزي الشعبين اليوناني والتركي في ضحايا زلزال بحر إيجة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا زلزال بحر إيجة، الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، في محافظة "إزمير" التركية وجزيرة "ساموس" اليونانية.

ودعت مشيخة الأزهر في بيان لها، السبت، المولى عز وجل أن يرزق أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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