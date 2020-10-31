شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل «نفقة» سمية الخشاب ضد أحمد سعد لـ4 ديسمبر للاطلاع على المستندات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، لجلسة ٤ ديسمبر المقبل للاطلاع على المستندات التي قدمها الطرفين.

ورفضت الفنانة سمية الخشاب ومحامي الفنان أحمد سعد في الحلسة الماضية التصالح في القضية المنظورة وطالبا هيئة المحكمة باستكمال اجراءات نظر الدعوى على ان يتقدم كل طرف بالمستندات التي تؤيد حجته .

كانت الفنانة سمية الخشاب أقامت دعوى قضائية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد قيام المشكو في حقه بضربها .