شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توفر تقاوي للقمح عالية الإنتاجية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن طرح تقاوي محصول القمح عالية الإنتاج أمام المزاعرين بمراكز المحافظة الخمسة.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، إن المديرية وفرت تقاوي محصول القمح عالية الإنتاج أصناف (بني سويف 1 و5 – جيزة 168 – سدس 12 و14 – جميزة 11)، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد لزراعات الموسم الشتوي.

وأشار إلى أن موعد زراعة محصول القمح من منتصف شهر نوفمبر وحتى أول ديسمبر وهو أفضل موعد للزراعة، كما تم توفير باقي تقاوي المحاصيل الشتوية عالية الإنتاج، مثل محاصيل الفول البلدي والشعير.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية تنظم خلال الفترة الحالية ندوات إرشادية لتوعية المزارعين بالتحول لنظم الري الحديثة والمطور وسبل الدعم الذي توفره المحافظة للمزارعين في حال التحول للري الحديث.