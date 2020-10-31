شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعلن كلية السياحة والفنادق- جامعة الأقصرعن البرنامج النهائي للمؤتمر الدولي الافتراضي الأول للسياحة وإدارة التراث والذي سينعقد في الفترة من 1 – 2 نوفمبر 2020م عبر تقنية زووم بالشراكة مع مجموعة من الجامعات العالمية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر والأستاذ الدكتور صابرين جابر عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق ورئيس المؤتمر. وسيتم إرسال روابط زوم الخاصة باليومين الأول والثاني للسادة المشاركين بأبحاث على الإيميل الخاص بهم، وسيتاح بث مباشر للمؤتمر عبر صفحة الكلية على الفيس بوك . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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