شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحياة لشارع الخدمة الاجتماعية في بنها بعد شفط المياه وإصلاح العطل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الخدمة الاجتماعية والشوارع الجانبية بمدينة بنها عقب تمكن فريق الإصلاح والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى في القليوبية من إصلاح انفجار خط مياه الشرب بشارع الخدمة الاجتماعية وتم لحام المواسير وشفط المياه من الشارع الرئيسى والشوارع الجانبية ومن بعض المحال التي دخلتها المياه، كما تمت إعادة فتح مياه الشرب في المنطقة عقب غلقها فجر اليوم، كما قامت الإدارة العامة للمرور بفتح الشارع أمام السيارات بعد غلقه لصعوبة السير به.

وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن العطل كان بسبب انفجار في خط مياه 10 بوصة نتيجة الضغوط وانتهاء العمر الافتراضى للخط، ما أدى إلى حدوث شرخ في الماسورة.

وتعرض شارع معهد الخدمة الاجتماعية ببنها لانفجار ماسورة مياه فجر اليوم وغرق بالمياه، ووصلت المياه للمحال المغلقة وامتدت المياه لعدد من الشوارع الجانبية، منها شارع الساحة عند بنك التعمير والإسكان، ومحال سور النادي الرياضي.

وتوجه عدد كبير من أصحاب المحال للشوارع للاطمئنان على محالهم ومحاولة سحب المياه، فضلاً عن محاولتهم تقديم استغاثات لمجلس المدينة لإرسال سيارات لشفط المياه والعمل على إصلاح الماسورة الرئيسية التي تعرضت للانفجار.

وانتقل لمكان العطل المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة المياه والمهندس على عبدالستار، رئيس مركز ومدينة بنها، للإشراف على أعمال شفط المياه وإصلاح العطل.

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اصلاح خط مباه شارع الخدمه الاجتماعيه ببنها

اصلاح خط مباه شارع الخدمه الاجتماعيه ببنها

اصلاح خط مباه شارع الخدمه الاجتماعيه ببنها

اصلاح خط مباه شارع الخدمه الاجتماعيه ببنها

اصلاح خط مباه شارع الخدمه الاجتماعيه ببنها