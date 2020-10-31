نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتتح مركز أبو طلاله لتدريب الأعضاء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد نقابة المهندسين بالإسكندرية، لافتتاح مركز ابو طلال ابو غزاله لتدريب المهندسين وأسرهم وذلك يوم الاربعاء المقبل الموافق 4 نوفمبر بمقر النادى البحرى .

ومن جانبه قال الدكتور هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين بالإسكندرية ومؤسسة ابو غزاله العالمية وتهدف المذكرة إلى تعاون الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات وحلول البرمجيات ونظم ال ERP، ونشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالأرشفة الإلكترونية، وأتمته إجراءات العمل الداخلية في جميع مقار النقابة في الإسكندرية.

وأشار «سعودى» إلى ان مركز التدريب يعد من أهم مراكز التدريب لخدمة المهندسين وأسرهم لخدمة المجتمع المحلي السكندرى بأفراده وهيئاته وشركاته.

الأربعاء - نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتتح مركز ابو طلاله لتدريب الاعضاء

الأربعاء - نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتتح مركز ابو طلاله لتدريب الاعضاء

الاعلام تنشر اهم ما قام به الرئيس الاسبوع الماضي تحت عنوان أسبوع مع الرئيس

الأربعاء - نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتتح مركز ابو طلاله لتدريب الاعضاء