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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي والأمير فهد بن سلطان يتفقدان جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ.
واستمع الرئيس السيسي، خلال جولته التفقدية بمدينة شرم الشيخ لافتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى، إلى شرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار والقائمين على إنشاء الجامعة لكل ما يخص أقسام الجامعة من كليات مختلفة، والمباني السكنية للطلاب ولأعضاء هيئة التدريس. وتم التقاط صورة تذكارية تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسى والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك والوفد السعودي المرافق له، خلال تفقدهم لمبان ومنشآت جامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ.
وأكد السيسي لطلاب جامعة الملك سلمان، أن الهدف هو تقديم أفضل جودة تعليم على الإطلاق لصالحهم، ورحب بهم وتمنى لهم التوفيق. وسأل الرئيس، الطلاب عن وجود أية ملاحظات من جانبهم بعد انطلاق الدراسة منذ أسبوع، فأكدوا أن كل الأمور داخل الجامعة جيدة وتسير على ما يرام.
من جهته، وجه الأمير فهد التهنئة إلى طلاب الجامعة متمنيا لهم النجاح والتوفيق سواء في مصر أو السعودية. وتفقد الرئيس السيسي قسم الفنون الذي شمل النحت والرسم واستمع إلى شرح تفصيلي من جانب وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، كما تفقد وحدات سكن الطلاب والملاعب وحمام السباحة النصف أولمبي المخصص للطلاب.
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