شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار السودان يعلن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الأحد الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

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