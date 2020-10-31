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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة في 3 مراكز (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بقيام حملات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، في مراكز حوش عيسى وأبوالمطامير وكوم حمادة، وأسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 864 مترًا مربعًا.
وأشار آمنة، إلى تكثيف حملات الإزالة التعديات على الأرض الزراعية الأرض المملوكة للدولة في حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديريات الزراعة والرى والطرق والوحدات المحلية لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتم إزالة 3 تعديات على الأراضي الزراعية على مساحة 514 مترًا بقرية الستمائة وقرية عزب حوش عيسى عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض في مركز حوش عيسى، وإزالة حالتى تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 200مترًا بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم الفرج في مركز أبوالمطامير عبارة عن مبانٍ من الطوب الأبيض والأسمنت، وكذلك إزالة حالة تعدٍ في المهد على مساحة 150مترًا في نطاق الوحده المحلية لقرية شابور في مركز كوم حماده عبارة عن عدد 14 قاعدة خرسانية.
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