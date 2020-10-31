شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بتعليم الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، انه تم تكريم إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة واقسامها المختلفة بجميع الادارات التعليمية، وذلك تقديرا ً لجهودهم المبذولة والمتميزة بإفنتاح مركز الموهوبين بمدرسة الزهور للتعليم الأساسى بالمحافظة بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام خفاجى رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

واكد في بيان له، ان فريق العمل بالإدارة، نظم العديد من الفعاليات، بالإضافة إلى تنظيم حفل فنى وفقرات مختلفة خلال إفتتاح المركز الجديد والظهور بالمظهر اللائق والمشرف، واظهار إبداع الطلاب الموهوبين، والمركز من شأنه توفير بيئة مناسبة لتنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم من خلال الإعداد الجيد والتجهيز المتميز بأحدث التقنيات.

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واضاف انه سيتم تنظيم ورش عمل لجميع الطلبة والطالبات الموهوبين بجميع المجالات من خلال مجموعة متميزة من المختصين وذوي الخبرات للعمل على تنمية المواهب الطلابية، بعدما تم تجهيز المركز بالأجهزة والأثاث اللازم والسبورة الذكية وكل ما يلزم لأبنائنا الطلاب الموهوبين لصقل مواهبهم وتنميتها.جدير بالذكر انه تم افتتاح مركز للموهوبين تابعا ً لمديرية الوادى الجديدة بمدرسة الزهور الجديدة للتعليم الأساسى، ليصبح نواة تعمل على إكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج مختلفة تقدم للطلاب في ذلك الإطار تماشيًا مع رؤية منظومة التعليم الجديدة .