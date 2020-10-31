شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تطالب بتحقيق عاجل فى الكشف عن سيدات بمطار قطر.. ومطالب بتعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت السلطات الأسترالية قطر بالتحقيق بعدالة بعد الاعتداء على عدد من السيدات فى مطار حمد، وإجبارهم على التفتيش بشكل مهين، وأن هناك احتمالات بمطالبة ضحايا الفحص القسرى فى مطار حمد بتعويضات.

وقالت السلطات الأسترالية، إنها تنتظر من قطر تقرير مفصل وشامل بخصوص واقعة مطار الدوحة.

Advertisements

وأعلنت الخارجية الأسترالية أن وزير خارجية قطر تقدم بالاعتذار وتعهد بعدم تكرار مثل هذه الوقائع.

أجبرت الانتقادات والضغوط الدولية قطر على الاعتذار عن واقعة معاملة راكبات على متن إحدى الطائرات فى مطار الدوحة، بعدما قالت أستراليا أن نساء على 10 طائرات قد خضعن لفحص جسدى بعد اكتشاف طفل حديث الولادة فى المطار.

وكان رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون قد تحدث عن القضية لأول مرة وقال للصحفيين فى كانبرا أن اعتراضات أستراليا قوية وآرائها عن الحادث الذى يخص الراكبات الأستراليات فى الثانى من نوفمبر قد تم مشاركتها على نطاق واسع دون الخوض فى التفاصيل.