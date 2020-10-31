شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى القضاة يلتقي وزير الطيران المدني لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لبحث عدد من الموضوعات التي تخص أعضاء نادى القضاة، وأعضاء النيابة العامة. وأكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادى القضاة، في بيان له، أن اللقاء بين وزير الطيران المدني والمستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والمستشار أبو حسين قايد وكيل أول النادي، شهد تقدير الوزير لقضاة مصر، وأعضاء النيابة العامة، للدور الذي يقومون به في إرساء دعائم العدل.

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وأشار المتحدث الرسمي لنادى القضاة، إلى أن محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، لديه إصرار على توثيق أواصر التعاون المشترك فيما بين الوزارة وبين السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة في تيسير سبل انتقالاتهم لأداء رسالتهم السامية من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل تطبيق وتنفيذ الوزارة سياساتها في تطوير الأداء وتحسين جودة خدمات النقل الجوي وسلامة الطيران بما يضمن تأمين الطائرات والركاب.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، عن تقديره للدور الذي تقوم به وزارة الطيران المدني، في وضع تخطيط متكامل يكفل رفع كفاءة مرافق وأجهزة الطيران المدني في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع التطور العالمي والعمل على توفير وتطوير أجهزة المساعدات الملاحية والمراقبة الجوية لتأمين سلامة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفقا للمستويات العالمية ووضع قواعد ونظم سلامة وأمن الطيران المدني بما يكفل تأمين الطائرات والركاب طبقا للاتفاقيات الدولية.