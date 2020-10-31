شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتابع إعادة صرف معاش أسرة مصرى توفى بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطن "وليد.ج" الذى يطلب إعادة صرف المعاش الخاص بزوج أخته المتوفى فى أول مايو 2018 والذى تم إيقافه، لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة ، أن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالى مجدى حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعى "الأنبس" ، أفادت بضرورة الالتزام بكل التعليمات الموجودة بالدليل الاسترشادى فى هذا الخصوص باعتباره هو السبيل الوحيد لإعادة صرف المعاش لمستحقيه حتى يمكن التواصل مع التأمينات الإيطالية .

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وقال الملحق العمالى بميلانو: إن الأوراق المطلوب وفقا للدليل الإرشادى تتمثل فى بطاقة المعاملة المالية ، يتم استخراجها من السفارة الإيطالية بالقاهرة بموجب جواز سفر سارى لأرملة المتوفى والأبناء غير القصر الذين مازالوا بالدراسة والأبناء القصر (إن وجد)، وصورة جواز سفر سارى لمقدمى الطلب (لأرملة المتوفى والأبناء غير القصر ومازالوا بالدراسة).

بالإضافة إلى قيد عائلى حديث ( من مصلحة الأحوال المدنية )، شهادات ميلاد الأطفال القصر (إن وجدوا ) فى حالة عدم وجود جوازات سفر، وشهادة الزواج لأرملة المتوفى تستخرج من السجل المدنى ، وشهادة دخل حديثة (مفردات مرتب من جهة العمل لمن يعمل أو مفردات المعاش من التأمينات الاجتماعية لمن لا يعمل )، وشهادة باللغة الانجليزية من البنك برقم الحساب البنكى باليورو( حتى يتسنى تحويل مبلغ المعاش على هذا الحساب البنكى مباشرة )، فضلا عن شهادة من المدرسة او الكلية تثبت أن الأبن مازال يدرس لديهم وغير قاصر.

ويتم التنبية على المواطن بأن يخطر إدارة البنك بأن اسم المواطن سيكون اللقب فى الأول والاسم هو الثانى وهذا هو المتبع فى أوروبا، ويتم استيفاء المستندات الصادرة باللغة العربية وترجمتها إلى اللغة الإيطالية لدى مترجم معتمد وتصديقها من القنصلية الإيطالية بالقاهرة ، وترسل الطلبات لمكتب العمالى لتقديمها لهيئة التأمينات الايطالية وممكن تقديم تلك المستندات عن طريق النقابة العمالية المختصة بإيطاليا ما يسمى بالكاف أو السندكاتو أو من خلال شخص معه تفويض.