شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كليات جامعة الملك سلمان بينها الصناعات التكنولوجية والزراعات الصحراوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية، بمحافظة جنوب سيناء فى مدينة شرم الشيخ. وكذلك عددًا من المشروعات الأخرى كمتحف شرم الشيخ ومتحف المركبات الملكية، ومتحف كفر الشيخ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ولفيف من المسؤولين.

وتضم جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، 3 فروع بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ، حيث بدأت الجامعة عامها الأول باستضافة الطلاب الجدد بداية من أول يوم فى العام الجامعى 2020 /2021.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الجامعة تضم عددًا من الكليات والتخصصات العلمية المرموقة التى تؤهل لسوق العمل محليًا ودوليًا، وتتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل.

ويستعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات حول الكليات الجديدة بجامعة الملك سلمان: - كلية الزراعات الصحراوية

تستهدف كلية الزراعات الصحراوية تخريج جيل من المتخصصين، لهم القدرة على الاستفادة من الأراضى الصحراوية الموجودة فى مصر، فى زراعة نباتات ومحاصيل مناسبة لمصر.

Advertisements

كلية الفنون والتصميم

تهدف كلية الفنون والتصميم إلى تعزيز قدرات الإنسان على التعلم وحل المشكلات، وذلك من خلال إيجاد استراتيجيات إبداعية تعتمد على التجريب والتقييم، وتعزيز القيم الإيجابية فى نفوس الأفراد، كالتسامح، ونبذ التعصب، كما تهدف البرامج الموجودة بالكلية إلى إنتاج أعمال فنية تتلاءم مع القيم وتعكس صورة إيجابية للإنسان.

كلية السياحة والضيافة

تهدف إلى تقديم برامج أكاديمية ومهنية فى المجال السياحى، لإعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتوافقة مع احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي.

كلية الصناعات التكنولوجية

خريجو هذه الكلية سيتمتعون بالمعرفة والقدرات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الصناعية فى مختلف مجالات الإنتاج الصناعى أو شبه الآلى بالكامل: الأسمنت، البلاستيك، الأجهزة، الكيمياء، التغليف، كمنظم تكنولوجى، كما سيكون لخريجى درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا القدرة على إعداد أو تكييف الأنظمة القائمة إلى متطلبات الإنتاج الجديدة، كما سيكون قادرًا على تحديد العيوب والأخطاء واتخاذ العلاجات المناسبة.

كلية إدارة الأعمال

تؤهل هذه الكلية الطلاب الملتحقين بها لأسواق العمل المختلفة، التى منها ريادة الأعمال والبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية والمحلية والإدارة والتسويق والتمويل واللوجستيات وسلاسل الإمداد ومجال تحليل وتصميم نظم المعلومات.

كلية الألسن واللغات التطبيقية

وتستهدف تخريج كوادر متميزة عالميًا، سواء كان من خلال إجادة اللغات المختلفة، أو دراسة اللغات التطبيقية، وتتميز الدراسة مدعومة بالتطبيق العملى وموجهة حسب احتياجات سوق العمل.