«الإعلام تنشر أهم ما قام به السيسي في الأيام الماضية تحت عنوان «أسبوع مع الرئيس»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للاعلام على صفحتها الرسمية، اهم ما قان به الرئيس خلال الاسبوع الماضي، واطلقت علية أسبوع مع الرئيـــــس والذي جاء على النحو التالي

- الرئيس يوجه باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات التخطيط العمراني والبناء.

- الرئيس يوجه الصندوق السيادي بتعظيم قيمة ممتلكات الدولة لتحقيق الاستفادة المثلى والإدارة الناجحة والعائد الاعلي.

- الرئيس يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها ١٠ الإف حضانة.

- الرئيس يوجه بالتطوير الإليكتروني الشامل لهيئة التامين الاجتماعي.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

-الرئيس يكرم عددا من علماء الدين خلال احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف.

-الرئيس: “حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم، وأن الإساءة للأنبياء يعتبر استهانة بقيم دينية رفيعة«.

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- الرئيس يتابع مشروعات تنمية واحة سيوة، وحماية وتطوير شواطئ بورسعيد، وكذلك إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

- الرئيس أرحب بالجهود المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والسودان وإسرائيل حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل وأثمن كافة الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

الاعلام تنشر اهم ما قام به الرئيس الاسبوع الماضي تحت عنوان أسبوع مع الرئيس

الاعلام تنشر اهم ما قام به الرئيس الاسبوع الماضي تحت عنوان أسبوع مع الرئيس

الاعلام تنشر اهم ما قام به الرئيس الاسبوع الماضي تحت عنوان أسبوع مع الرئيس

الاعلام تنشر اهم ما قام به الرئيس الاسبوع الماضي تحت عنوان أسبوع مع الرئيس

الاعلام تنشر اهم ما قام به الرئيس الاسبوع الماضي تحت عنوان أسبوع مع الرئيس