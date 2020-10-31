شكرا لقرائتكم خبر عن «الرعاية الصحية»: نصف مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، الحياة بورفؤاد، التضامن، السلام، الزهور) التابعة للهيئة ببورسعيد خلال هذه الفترة بلغت 231.575 ألف خدمة طبية وعلاجية، فيما بلغت إجمالي الخدمات المقدمة من خلال الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد 386.018 ألف خدمة طبية وعلاجية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والمميزة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد من خلال المستشفيات سالفة الذكر ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، والتي شملت 68.063 ألف كشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات في مختلف التخصصات الطبية مثل «الباطنة، الأطفال، النساء، العظام، الفم والأسنان، المسالك البولية، النفسية والعصبية، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد»، بالإضافة إلى 156.874 ألف فحوصات طبية ومعملية متقدمة، وذلك إلى جانب إجراء العديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي بلغ عددها خلال هذه الفترة 6.638 آلاف عمليات جراحية، منها 2205 عمليات جراحية كبرى ومتقدمة وذات مهارة وطابع خاص، والتي من أبرزها جراحات الوجه والفكين والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة لاستئصال الأورام بمستشفى السلام بورسعيد، جراحات زراعة منظم القلب بالإضافة إلى عمليات القلب بأحدث التقنيات كالتافي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، عمليات زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي، جراحات العظام واستئصال أورام الثدي بمستشفى التضامن بورسعيد.

وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أن إجمالي المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل بورسعيد على خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال نفس الفترة بلغ 229.668 ألف متردد، حيث تم تقديم 386.018 ألف خدمة طبية وعلاجية مميزة لهم من خلال عيادات طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة والنساء والباطنة والأطفال والطوارئ بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمعمل بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك فضلًا عن إجراء تلك المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد منذ بداية مبادرة (انزل واطمن) في نهاية سبتمبر الماضي وحتى نهاية نوفمبر المقبل الفحص الطبي الشامل السنوي للمنتفعين بخدمات المنظومة والمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة والمسجلين بفرع الهيئة ببورسعيد وذلك للاطمئنان على صحتهم وصحة قلبهم.

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أن التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، هو استثمار في صحة المواطن لأنه بدون مواطن ذو مستوى صحي متميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وأن هيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمات الصحية في ثوب جديد يعتمد على معايير الجودة وأمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية وأحدث التجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة لها، مشيرًا إلى أن الهيئة تراقب أداء الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد لحظة بلحظة من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصولهم على أعلى مستويات الخدمات والرعاية الصحية المميزة ووفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، هي أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل والبالغ عددهم 603ألف منتفع من خلال 31 مركز ووحدة صحة طب أسرة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية التي تقدم من خلال المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد سالفة الذكر.

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