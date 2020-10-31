شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعه مطروح يضم الفقي والمسلماني لعضويته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ28 في أولى دوراته الجديدة بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والكاتب أحمد المسلمانى عضو مجلس الجامعة ودكتور صلاح عسران نائب رئيس الجامعة وعمداء كليات جامعة مطروح والدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم .

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على متابعته لأنشطة وأعمال الجامعة في خدمة المجتمع وأهالى مطروح في العديد من المجالات مع تقديم كافة الدعم لها والتطلع إلى المزيد.

كذلك أعمال إنشاء وتطوير مبانى جامعة مطروح والإسراع في إنهائها بالكيلو 9 شرق مدينة مرسى مطروح، وكذلك النشاط الأكاديمى والتعليمى الذي سيجعل من مطروح صرحا علميا ولها شأن بين الجامعات المصرية، مع الترحيب بانضمام الكاتب السياسى احمد المسلمانى والمستشار السابق لرئيس الجمهورية والدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية ومدير مكتب الرئيس الأسبق لمصر حسنى مبارك للمعلومات والفسر المصرى الشابق لمصر في النمسا تم ضمهما لمجلس الجامعة في دورته الجديدة كإضافة قوية لمجلس أمناء الجامعة والترحيب بالأفكار والمقترحات الجديدة القابلة للتطبيق على الواقع وخدمة أهالى مطروح والمجال العلمى والتعليمى بها.

ووجه الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح الشكر إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على دعمه المتواصل للجامعة مع مسيرتها العلمية والتنموية لتكون منارة علمية لخدمة اهالى المحافظة، كما استعرض السيرة الذاتية للاستاذ احمد المسلمانى كعضو جديد لمجلس الجامعة وخبراته السابقة.

بينما أكد أحمد المسلمانى في كلمته على دور الجامعة في أي مجتمع كقاطرة للتنمية وروح العصر وبدخول الجامعة تنقلها المحافظة إلى مكانة وصورة ذهنية جديدة وأعلى وترتقى بها مع سعدته لما شاهده من دخول كليات جديدة لجامعة مطروح خاصة مع وجود كليات علمية وتطبيقية كالذكاء الاصطناعى والتركيز على الجانب العملى الذي يخدم المجتمع ليضاف إلى صورة مطروح السياحية صورة جديدة علمية مع نخبة من العلماء والاساتذة ،مؤكد على دور الثقافة والتعليم في بناء الوطن كقوى ناعمة بالاضافة إلى القوى الأخرى، مستعرضا جزء من احداث ومتغيرات الواقع المحلى والاقليمى والعالمى.

كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض ما تم بجامعة مطروح خلال عام من إجازات علمية أو استكمال لمنشآت ومبانى جديدة.

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وفى نهاية المجلس اهدى الدكتور مصطفى النجار درع الجامعة للكاتب أحمد المسلمانى تقديرا لدوره الثقافى والتنويرى وكاضافة جديدة لمجلس جامعة مطرو ح.