شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع 1600 طن من 5 شوارغ بغرب شبرا.. علام يناشد المواطنين إلقاء القمامة بالصناديق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة انه تم رفع مخلفات القمامة بشارع أحمد عرابي و١٥مايو والنفق وشارع «6» وشارع 135 وجميع نقاط تجمع القمامة بزمام حي غرب بمعدل 1600 طن خلال حمله نظافه قادها المهندس ايهاب مهدى رمضان نائب رئيس الحى بهدف ظهور الحي بمظهر لائق وناشد «علام» مشاركة المواطنين بالالتزام بالقاء القمامة داخل الصناديق وفي مواعيد ثابت حيث يتم القائها طوال اليوم بعد رفعها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,376

تعافي 99,353

وفيات 6,258

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفع 1600 طن من 5 شوارغ بغرب شبرا.. علام يناشد المواطنين إلقاء القمامة بالصناديق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.