شكرا لقرائتكم خبر عن «الكيمياء الخضراء».. ندوة علمية في ختام فعاليات الأسبوع البيئي الثقافي بعلوم المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت كلية العلوم جامعة المنوفية فاعليات الأسبوع الثقافى البيئى السنوي بندوة علمية تحت عنوان " الكيمياء الخضراء " ألقاها الدكتور عادل نصار عميد الكلية حيث تحدث عن الكيمياء الخضراء وعلاقتها بالبيئة مشيرا أن الكيمياء الخضراء هى كيمياء مصاحبة للبيئة وتمنع التلوث سواء من نواتج التفاعلات أو عن طريق استخدام المواد الكيميائية أثناء تحضير التفاعلات وقد بدأ هذا الاتجاه فى أواخر ١٩٩٩ و بداية عام ٢٠٠٠ وكان لكلية العلوم جامعة المنوفية السبق فى نشر بحث فى مجلة متخصصة فى أمريكا فى مجال الكيمياء الخضراء.

هذا واضاف نصار أن الجمعية الكيميائية العالمية قد قامت بوضع ١٢ مبدأ يجب مراعاتها عند تنفيذ و تطبيق أى بحث فى مجال الكيمياء الخضراء من أجل الحفاظ على البيئة من التلوث و الحصول على منتجات عالية الجودة فى وقت أقل لا يتعدى ثلاث دقائق باستخدام المذيبات الأكثر أمانا مثل المياه أو تنفيذ التفاعلات بدون مذيبات بالتحميل على السليكا المطحونة (الرمل الأبيض) أو الطفلة بدلا من المذيبات العضوية و كذلك تقليل المشتقات التى لا فائدة منها لأن زمن التفاعل القصير جدا يجعله موجها للهدف و كذلك نسبة الناتج التى تقارب ١٠٠% تجعله بدون شوائب ملوثة للبيئة ويتم ذلك من خلال أحدث الأجهزة المتطورة والتى توجد بقسم الكيمياء بالمشاركة مع أكاديمية البحث العلمى (الميكروييف المتطور).

واختتم الدكتور حسن عليوة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات الاسبوع بمجموعة من التوصيات الهامة والتي تتضمن اكتساب الطلاب والطالبات والمجتمع الخارجي مهارات العمل البيئي والمشاركة فى تحسين البيئة المحيطة وتنمية روح المنافسة بين الطلاب ورفع درجات الوعى البيئى بين التلاميذ بمدارس التربية والتعليم ونشر مفاهيم خدمة المجتمع وتنمية البيئة بين الطلاب.

كما وجه عليوة رسالة لطلاب الكلية بضرورة الاهتمام بالإجراءات الاحترازيه داخل الكلية، وعدم التهاون فى اتباع الإرشادات للوقايه من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.