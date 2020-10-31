شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم: القانون الدولي إما أن يعمل لمصلحة البشرية أو يكون لاجدوي منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة الدكتورة نميرة نجم المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي كمتحدث رئيسي مع البروفسير ديري تلادي أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرتوريا ،وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، في إفتتاح المؤتمر السنوي التاسع للجمعية الأفريقية للقانون الدولي بدعوي من رئيسها البروفسير «مكان مابينج» أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي في جامعة جنيف ،حول فيروس كوفيد ١٩، والتضامن وقانون الدولة، وإدارت الحلقة النقاشية للمؤتمر المنعقد بخاصية الفيديو كونفراس عبر الإنترنت للإجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كوفيد ١٩ ،المحامية تافادزوا باسيبانوديا رئيسة قسم أفريقيا بشركة فولي هوج للإستشارات القانونية الدولية .

وأشارت السفيرة نميرة نجم في كلمتها الإفتتاحية للمؤتمر إلى جهود الإتحاد الأفريقي لمكافحة فيروس كوفيد ١٩ ،موضحة إستخدامها لمبدأ القوة القاهرة في القانون الدولي ،لإعتماد قرار من مؤتمر رؤساء أعضاء الإتحاد الأفريقي ،الذي أنشئ بموجبه صندوق الإتحاد الافريقي لمكافحة فيروس كوفيد ١٩، مما سهل جمع المساهمات المالية والعينية لإستخدامها عبر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة التابع للإتحاد، لمساعدة الدول الاعضاء في تدريب المتعاملين مع الفيروس في المجال الطبي، وإمدادهم بالمستلزمات الطبية اللازمة ،وهو ما أكد روح التضامن بين دول القارة وتيسير القانون الدولي لإنفاذ هذا التضامن .

وأشار بروفسيرو ديري تلادي في كلمته إلى مفهوم أن القانون الدولي ماهو إلا نتاج صفقات لاتعبر عن التضامن كما هو مرجو، وأن نظام القانون الدولي هو في النهاية نظام محايد ليس من أهدافه خدمة البشرية في حد ذاتها، وأضاف أن المجتمع الدولي يترك للدول بمفردها التعامل مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومدي تفعيل هذه الدول لمبدأ التضامن عند إلتزامها بتلك الحقوق على غرار مكافحة الفقر الحق في الوصول لمياه صالحة للإستخدام الأدمي والطعام والتعليم .

وإتفقت السفيرة نميرة نجم في تعليقها على كلمةً البروفسير أن القانون الدولي نتاج صفقات تعقدها الدول كمخرج لعملية التفاوض ويدخل في إطارها فردية الدول من جانب والتضامن من جانب اخر، إلا أنها أختلفت معه حول حيادة القانون الدولي ،وأكدت أن القانون الدولي أما يعمل لمصلحة البشرية أو يكون لاجدوي منه والعامل الاساسي في ذلك هو تنفيذ الدول لقواعد القانون الدولي، وإتفقت معه في تعليقه معربه عن آسفها بأن التضامن في هذا الموضوع غير متواجد على الإطلاق، إذ أن غالبية الدول تحاول أثناء عملية التفاوض حول هذه الحقوق أن تدني من فكرة الإلتزام الجماعي للمجتمع الدولي، وهو مايتعرض تماما مع مفهوم التضامن .

وأشارت إلى عملية التفاوض الجارية حاليا في الأمم المتحدة حول إتفاق دولي جديد في إطار إتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحار حول التنوع البيولوجي البحري ومبدأ التراث المشترك للإنسانية ،أوضحت أن أفريقيا وعدد كبير من الدول النامية كانت تركز أساسا كما أشار البروفسير ديري على مسألة المنفعة المشتركة، دون أن تولي موضوعات الحماية البيئية الاهتمام الكافي، وأوضحت بأن تفعيل المنفعة المشتركة كان بالفعل كان محط تركيز المفوضيين الافارقة بالأمم المتحدة في نيويورك في هذا الشأن ،نظرا لارتباطه بمحدودية الامكانيات المتاحة لدي الدول الافريقية في عملية البحث والتنقيب وإستغلال الموارد البحرية ،إلا ان التغير في التوجه أصبح ملحوظا في حماية الموارد اليحرية الحية ،وذلك بسبب إساءة الحق في إستغلال تلك الموارد، وأثره على الحياة البحرية في المناطق الخاضعة لولاية الدول الاعضاء، وموضحة أن موضوع الموارد البحرية الحيةً مرتبط ارتباطا عضويا بموضوع بأن العديد من الأدوية عامة يتم إستخراجها من تلك المواد البحرية .

وفي النهاية أكدت أن كل هذه الأمور، وأن كانت فنية وتتعلق بالقانون الدولي إلا أنه بدون التضامن والتنفيذ الفعال لقواعد منظمة الصحة العالمية في مكافحة الأوبئة، لن يكون هناك أمل في تحسين حياة البشر ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم التي تواجه المجتمعات في العالم وهذا هو الدرس المستفاد من فيروس كورونا.

Advertisements

الجدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر القاضي ريموند رانجيفا من مدغشقر القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، والسفيرة جيسي لو بان سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدي الاتحاد الافريقي في أديس أبابا ومايقرب من ١٢٠ حول العالم من أكاديميين وأستاذة قانون دولي ،ودبلوماسيين، ومتخصصين وباحثين في القانون الدولي، ومهتم حول العالم .