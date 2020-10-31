شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون الوردي لمحاربة سرطان الثدي «الانتشاري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضيئت مكتبة الإسكندرية، أمس، باللون الوردي تزامنا مع حملة (هي) التي تهدف إلقاء الضوء على مرض سرطان الثدي «الانتشاري» وسبل التوعية والوقية وكيفية الكشف المبكر، وقال الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، أن أهم أهداف حملة «هي» إيضاح الفارق بين مراحل سرطان الثدي المختلفة، حيث تراوح من 1- 4 مراحل للإصابة مع العديد من الفئات العمرية، والرقم الأقل يشير إلى المراحل المبكرة من السرطان، بينما الأرقام الأكبر تعكس انه في مراحله المتأخرة.

وأشار، أن سرطان الثدي الانتشاري والذي يسمى بالمرحلة الرابعة أو سرطان الثدي المتقدم، عندما ينتشر في الجسم فانه قد ينتشر خارج الثدي إلى أعضاء أخرى في الجسم يصعب السيطرة عليه، ولذا نسعى لإلقاء الضوء عليه.

من جانبه قال الدكتور سعيد احمد النويعم، أستاذ علاج الاورام بكلية الطب جامعة الاسكندرية، أن علاج سرطان الثدي الانتشاري للمراحل المتأخرة شهد نجاحًا كبيرا في السنوات الماضية، وأن بعض هذه العلاجات إذا أعطيت مع العلاج الهرموني التقليدي ترفع نسب العلاج بشكل غير مسبوق، بالإضافة لنسبة أعلى بكثير في التحكم بأعراض المرض والنجاة منه لفترة زمنية أطول تصل إلى أكثر من سنتين بدون نشاط للمرض، مشيرا أن هذه الحملة التوعوية جاءت برعاية شركه فايزر للأدوية والتي هدفها دائما خدمه المريض.

ومن ناحيته اكد الدكتور احمد مجدي استشاري طب الأورام بمستشفى شفاء الأورمان، أن مصطلح جودة الحياة مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بسرطان الثدي الانتشاري، حيث أن جودة الحياة تتضمن الصحة العاطفية والجسدية، والقدرة على أداء الأدوار اليومية، الألم والتعب والأثار الجانبية الأخرى للعلاج أو لسرطان الثدي نفسه، وأخيرا فان المخاوف المالية هي أيضًا جزء من جودة الحياة، ولذلك فان جودة الحياة هي العنصر الأهم في حملة «هي».