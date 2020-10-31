شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ الغربية يفتتحان الإدارة البيطرية بكفر الزيات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بحضور الدكتور إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، والدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقيادات وزارة الزراعة ومحافظة الغربية، الإدارة البيطرية بكفر الزيات والوحدة البيطرية التابعة لها، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وأكد «القصير» على ضرورة الاهتمام بالتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات ومشروع البتلو، من أجل تنمية وزيادة الثروة الحيوانية، كما وجه بزيادة برامج توعية المزارعين والمربين والقوافل البيطرية، بالإضافة إلى تدوير المخلفات الحيوانية والاستفادة منها.

من جانبه، استعرض د. حاتم كمال، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، الخدمات التي تقدمها الإدارة البيطرية بكفر الزيات للمربين، حيث تخدم 37 قرية وعزبة فيها حوالي 25 ألف من رؤوس المواشي 533 مزرعة دواجن 4 معمل تفريخ 15 مزرعة حلاب 15 مزرعة تسمين مواشى وعدد 2 مجزر.

وزير الرزاعة خلال جولته بمحافظة الغربية

وزير الزراعة يفتتح الإدارة البيطرية بكفر الزيات

وزير الرزاعة خلال جولته بمحافظة الغربية