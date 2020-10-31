شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع داخل 8 فروع وترع بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولي، للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، داخل 8 فروع وترع، ضمن المرحلة الأولي، بطول 158 كيلومترا، لخدمة 77250 فدان موزعة على 10 مراكز بينهم 9 بالمنيا ومركز ديروط بأسيوط.

وأضاف «درويش» تشمل الأعمال تأهيل 8 فروع وترع، منها فرع محرم بمركز سمالوط، وفروع الديروطية الأيمن ومنهري وصليبه ابيوها بمركز أبوقرقاص، وترعة البدرمان وجنابية بني حرام، وجنابية العروس، وترعة البوصة بمركز دير مواس، وتقدر هذه الأعمال ب 81 مليون جنية، وتجري أعمال البت والترسية لباقي أعمال المرحلة الأولي بقيمة 394 مليون جنية.

من جانبه أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، أن تلك الأعمال تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية، وضمن خطة وزارة الري خلال الفترة القادمة.