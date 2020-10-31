شكرا لقرائتكم خبر عن نميرة نجم: القانون الدولي إما يعمل لمصلحة البشرية أو يكون لاجدوى منه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، كمتحدث رئيسي مع البروفسور ديري تلادي، أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرتوريا، وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، في افتتاح المؤتمر السنوي التاسع للجمعية الأفريقية للقانون الدولي بدعوى من رئيسها البروفسور «مكان مابينج» أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي في جامعة جنيف، حول فيروس كوفيد ١٩، والتضامن وقانون الدولة، وإدارت الحلقة النقاشية للمؤتمر المنعقد بخاصية الفيديو كونفراس عبر الإنترنت للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كوفيد ١٩، المحامية تافادزوا باسيبانوديا، رئيسة قسم أفريقيا بشركة فولي هوج للإستشارات القانونية الدولية.

وأشارت السفيرة نميرة نجم في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر إلى جهود الاتحاد الأفريقي لمكافحة «كوفيد- 19»، موضحة استخدامها لمبدأ القوة القاهرة في القانون الدولي، لاعتماد قرار من مؤتمر رؤساء أعضاء الاتحاد الأفريقي، الذي أنشئ بموجبه صندوق الاتحاد الأفريقي لمكافحة «كوفيد- 19» ما سهل جمع المساهمات المالية والعينية لاستخدامها عبر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة التابع للاتحاد، لمساعدة الدول الأعضاء في تدريب المتعاملين مع الفيروس في المجال الطبي، وإمدادهم بالمستلزمات الطبية اللازمة، وهو ما أكد روح التضامن بين دول القارة وتيسير القانون الدولي لإنفاذ هذا التضامن.

وأشار بروفسورو ديري تلادي في كلمته إلى مفهوم أن القانون الدولي ما هو إلا نتاج صفقات لا تعبر عن التضامن كما هو مرجو، وأن نظام القانون الدولي هو في النهاية نظام محايد ليس من أهدافه خدمة البشرية في حد ذاتها، وأضاف أن المجتمع الدولي يترك للدول بمفردها التعامل مع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومدى تفعيل هذه الدول لمبدأ التضامن عند التزامها بتلك الحقوق على غرار مكافحة الفقر الحق في الوصول لمياه صالحة للاستخدام الآدمي والطعام والتعليم.

واتفقت السفيرة نميرة نجم في تعليقها على كلمةً البروفسور على أن القانون الدولي نتاج صفقات تعقدها الدول كمخرج لعملية التفاوض ويدخل في إطارها فردية الدول من جانب والتضامن من جانب آخر، إلا أنها اختلفت معه حول حيادة القانون الدولي، وأكدت أن القانون الدولي إما يعمل لمصلحة البشرية أو يكون لا جدوي منه والعامل الأساسي في ذلك هو تنفيذ الدول لقواعد القانون الدولي، واتفقت معه في تعليقه معربة عن أسفها بأن التضامن في هذا الموضوع غير متواجد على الإطلاق، إذ إن غالبية الدول تحاول أثناء عملية التفاوض حول هذه الحقوق، أن تدني من فكرة الالتزام الجماعي للمجتمع الدولي، وهو ما يتعرض تماما مع مفهوم التضامن.

وأشارت إلى عملية التفاوض الجارية حاليا في الأمم المتحدة حول اتفاق دولي جديد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حول التنوع البيولوجي البحري ومبدأ التراث المشترك للإنسانية ،أوضحت أن أفريقيا وعدد كبير من الدول النامية كانت تركز أساسا كما أشار البروفسير ديري على مسألة المنفعة المشتركة، دون أن تولي موضوعات الحماية البيئية الاهتمام الكافي.

وأوضحت بأن تفعيل المنفعة المشتركة كان بالفعل كان محط تركيز المفوضين الأفارقة بالأمم المتحدة في نيويورك في هذا الشأن، نظرا لارتباطه بمحدودية الإمكانيات المتاحة لدي الدول الأفريقية في عملية البحث والتنقيب واستغلال الموارد البحرية، إلا أن التغير في التوجه أصبح ملحوظا في حماية الموارد البحرية الحية، وذلك بسبب إساءة الحق في استغلال تلك الموارد، وأثره على الحياة البحرية في المناطق الخاضعة لولاية الدول الأعضاء، موضحة أن موضوع الموارد البحرية الحيةً مرتبط ارتباطا عضويا بموضوع استخراج العديد من الأدوية من تلك المواد البحرية.

وفي النهاية أكدت أن كل هذه الأمور، وإن كانت فنية وتتعلق بالقانون الدولي، إلا أنه بدون التضامن والتنفيذ الفعال لقواعد منظمة الصحة العالمية في مكافحة الأوبئة، لن يكون هناك أمل في تحسين حياة البشر ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليم التي تواجه المجتمعات في العالم وهذا هو الدرس المستفاد من فيروس كورونا.

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الجدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر القاضي ريموند رانجيفا من مدغشقر القاضي السابق في محكمة العدل الدولية، والسفيرة جيسي لو بان سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وما يقرب من ١٢٠ حول العالم من أكاديميين وأساتذة قانون دولي، ودبلوماسيين، ومتخصصين وباحثين في القانون الدولي، ومهتم حول العالم.