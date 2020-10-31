شكرا لقرائتكم خبر عن «شفاء الأورمان» تتزين وتضيء باللون الوردى في شهر التوعية بسرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في مشهد بديع إنطلقت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، في مبادرة مميزة للتجميل والتزيين والإضاءة لواجهة المستشفى إحتفاءاً بشهر التوعية بسرطان الثدى وأهمية الإكتشاف المبكر له، حيث تزين أروقة المستشفى وتمت إضائتها باللون الوردى للمشاركة في هذا الشهر بفعاليات مميزة.

ويقول الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى شفاء الأورمان، أن شهر اكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي وأهمية الاكتشاف المبكر الذي يساعد على الشفاء التام منه، وإيمانا منها بأهمية الكشف المبكر ودورها المجتمعي فعليه قامت مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر بإنارة المستشفى باللون الوردي وهو لون التوعية بسرطان الثدي، وكذلك عمل حملات توعية للسيدات داخل وخارج المستشفي، حيث قامت المستشفي بالكشف على 2870 سيدة واكتشاف 40 حالة مصابة عن طريق الكشف المبكر، والمعروف أن المستشفي هي أكبر مستشفي لعلاج السرطان بالمجان في صعيد مصر.

كما نظمت مؤخراً إدارة المستشفى، فعاليات ندوة للتوعية بسرطان الثدى داخل قاعة الندوات بمقر المستشفى بحضور عدد من الحالات والسيدات داخل المستشفى، حيث قدم الندوة كل من الدكتور أحمد مجدى المدير الطبي بالمستشفى واستشاري الأورام، والدكتور عماد شاش استشارى الاورام بالمستشفى، وذلك تحت شعار «إنتى أقوى»، وتم خلال فعاليات الندوة مناقشة السيدات من الحضور في لقاء مفتوح للتوعية بكافة تفاصيل الكشف المبكر لسرطان الثدى وكيفية الوقاية من الأورام وسرعة التعامل مع أية حالات مشابهة، كما تم خلال الفعالية تكريم عدد من السيدات اللاتى تم شفاؤهم من سرطان الثدى خلال الفترة الماضية داخل المستشفى، وسط أجواء من السعادة والفرحة الكبيرة بالنجاح من فريق المستشفى والمساهمة في شفاء الحالات مؤخراً.