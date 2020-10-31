شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة حقلية إرشادية حول زراعة محصول البنجر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول البنجر، بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية ومعهد البحوث الزراعية، وقسم المحاصيل السكرية بالمديرية، وذلك بقرية العطارين التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بحضور عدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.

أضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ الندوة هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر، من حرث وتسوية وتخطيط، مع ضرورة الإلتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة، وكذلك أهم الأمراض التي تصيب الجذور وموت البادرات، وطرق تفادى كل هذه المشكلات.

أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية، لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين، بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتعريفهم باستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل، لتحقيق أعلي إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية، وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.

Advertisements