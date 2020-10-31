شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مصرع 3 أشخاص.. شركة مياه الشرب تحذر من تسليك بلاعات الصرف الصحي في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان لها، المواطنين من التعامل مع بلوعات الصرف الصحي أو محاولة فتحها لغرض التسليك أو للتوصيل دون علم الشركة والتعدي على شبكة الصرف الصحي، سواء في المشروعات التي تستلمها الشركة أو في المشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الجهاز التنفيذي، حفاظا على أرواح الجميع ومنعا لحدوث حوادث غرق أو اختناق نتيجة الغازات الموجودة في بيارات الصرف الصحي.

وأهابت الشركة برئاسة المهندس مصطفى مجاهد المواطنين بضروره الإبلاغ في حالة وجود بلاعة صرف صحي بدون غطاء أو وجود أي مخالفات غير قانونية بالاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي على مدار 24 ساعة.

كانت مدينة شبين القناطر شهدت واقعة مصرع 3 أشخاص في بلاعة للصرف الصحى في منطقة عرب جهينة، دائرة مركز شبين القناطر، أثناء قيام أحدهم بتسليك البلاعة سقط أحدهم واختنق بالغاز وحاول الثانى والثالث إنقاذه فغرقوا جميعا تم انتشال الجثث الثلاثة.