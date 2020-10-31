شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الليبى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، منذ قليل، إلى القاهرة قادما من العاصمة المالطية فاليتا، وذلك للقاء عدد من المسئولين فى زيارة سريعة لعدة ساعات.

وقال مصدر دبلوماسي ليبى لـ"الخليج 365" إن زيارة رئيس مجلس النواب الليبى ستتطرق إلى آخر مستجدات الأزمة الليبية، وخاصة تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية في البلاد، موضحا أن منتدى الحوار السياسى الليبى في تونس أحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال الزيارة.

يرافق رئيس مجلس النواب الليبى خلال زيارته إلى القاهرة وزير الخارجية والتعاون الدولى فى الحكومة الليبية الدكتور عبد الهادى الحويج، ونائب رئيس الوزراء الليبى عبد السلام البدرى.

وكان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد عقد أمس، اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الأوربي لدى مالطا بتنسيق وحضور إيفارست بارتولو وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي بمقر وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية المالطية.

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وأشار مكتب إعلام البرلمان الليبي إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملف إعادة الاستثمار، والتركيز بشكل أساسي على أهمية الأمن والاستقرار في ليبيا لتأثير دول أوروبا وحوض المتوسط وتأثرها به.

على جانب آخر، تستعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس.

تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر الجارى في جنيف. وتلتئم اللجنة بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

يبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.