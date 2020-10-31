شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 9 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واستهدفت الداخلية البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد" ، وكذا منطقة (السحر والجمال) بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1500 متهم)، وبحوزتهم (143 قطعة سلاح نارى – 1066 طلقة مختلفة الأعيرة - 25 خزينة – 48 قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت الجهود الأمنية من ضبط تشكيل عصابى ضم (9) متهمين ، و(2064) قضية ، وضبط وفحص (9524) عنصر إجرامى، وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع (7) عناصر إجرامية شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط عدد (75) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية – الإسكندرية- البحيرة – المنوفية – الدقهلية - الشرقية – كفر الشيخ - السويس- بورسعيد – دمياط – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد - أسوان) بإجمالى مضبوطات (62) قطعة سلاح نارى (29 بندقية آلية – 11 بندقية خرطوش– 4 مسدسات – 18 فرد محلى ) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (113 جرام لمخدر الهيروين و20 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر - 150 جرام لمخدر الأستروكس – و150 قرص مخدر" وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية عن ضبـط ( 3649 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (3105) متهم، بينها (3 رشاش - 336 بندقية آلية – 608 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 277 مسدس– 2425 فرد محلى - 9402 طلقة مختلفة الأعيرة"، وضبط (8) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، وضبط (5297) قطعة سلاح أبيض، و (45) تشكيل عصابى، ضموا (129) متهم، إرتكبوا (190) حادث، وضبط (519) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 15 بندقية غير مششخنة – 7 مسدس – 162 فرد محلى– 336 سلاح أبيض.

واستهدفت الداخلية الهاربين من الأحكام، ونجحت في تنفيذ (1935793) حكم قضائى متنوع، بينهم (8226) حكم جناية من بينها (10 أحكام بالإعدام – 339 حكم بالسجن المؤبدة و(582659) حكم حبس جزئى، و 113827) حكم حبس مستأنف، و(940763) حكم غرامة، و(290318) حكم مخالفة، وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (4972) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5203) متهم، بحوزتهم 914 كيلو بانجو و601 كيلو حشيش، و80 كيلو هيروين و3 كيلو أفيون، و60 كيلو استروكس و7 كيلو من مخدر الفودو و22 كيلو من مخدر الشابو و7 كيلو بودرة مخدرات، وكمية من مخدر الهيدرو بلغت (20 كيلو جرام)، وكمية من مخدر فرجينيا بلغت (160 جرام)، وكمية من مخدر الآيس بلغت (1,416 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الكيتامين بلغت (150 جرام)، وكمية من مخدر الكوكايين بلغت (10 جرام)، و (193708) قرص مخدر.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط القضايا النوعية في إعادة (27) سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط (458) قضية أحداث، وضبط (979) قضية مصنفات فنية، وضبط (19028) قضية مرافق عامة، وضبط (546300) مخالفة مرورية متنوعة.

وكشفت أجهزة الأمن غموض (214) حادث (خطف - قتل – سرقة بالإكراه – حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (367) متهم، وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (26) قضية بإجمالى (30) متهم بمضبوطات وزنت نحو (2 طن و165 كيلو جرام).

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ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات مكبرة، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية ـ خلال شهر ـ أسفرت عن ضبط (38525 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (625) قضية إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت (38303 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 5170905 جنيه، وضبط (56) قضية مواد بترولية.. بمضبوطات بلغت (1091349 لتر)، وضبط (453) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (219,519 طن – 16482 عبوة – 378 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط (99) قضية إستيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (14,826 طن – 36525 عبوة – 35961 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (328506) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (235344495 جنيه) .

ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط (6983) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها الآتى: (730) قضية ضرائب عامة ، كشف (535) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (654) قضية فى مجال الجمارك ، و(46) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1711) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (937) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، كما تم ضبط (53) قضية فى مجالات (الإتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - تهريب جمركى - سوق مال)، (37) قضية فى مجالات (إختلاس المال العام والإستيلاء عليه - إحتيال مصرفى - إستغلال نفوذ حقيقى - غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة بلغت (9298278821 جنيه).

وتمكنت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" من ضبط (27497) قضية تموينية متنوعة وضبط (724) مقهى مخالف، وغلق (8857) محل مخالف لقرار الغلق، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط ( 38160 سائق نقل جماعى)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.