النائب العام يأمر بالتحقيق فى واقعة تعدى طفل على فرد شرطة مرور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق في واقعة تعدي طفل على فرد شرطة مرور.
رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وقد أساء الطفل إليه وتعدى عليه.
وبعرض الأمر على «المستشار النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا.
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