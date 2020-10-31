شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية يكشف تفاصيل مشروعات تنمية سيناء أمام الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء 3 مجموعات للأنفاق بعدد 5 أنفاق، ونجحت الهيئة الهندسية في تنفيذ 2 مجموعة بـ 4 أنفاق هي "أنفاق تحيا مصر بشمال الإسماعيلية، و3 يوليو جنوب بورسعيد"، بأطوال 19 كيلو متر".

أضاف اللواء إيهاب الفار، في كلمته على هامش افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات الأخرى في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الفترة الحالية يتم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بطول 4250 متر، ووصلت نسبة التنفيذ الآن إلى 73%، ومخطط الانتهاء من الأعمال في 30 يونيو 2021، مبينا: "كنا نخطط للانتهاء من هذا النفق في شهر 4 ولكن جائحة كورونا أثرت على استيراد بعض المواد من الخارج".

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وأوضح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن إجمالى أطوال الأنفاق الجديدة وصلت إلى 23 كيلو متر، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدى، وبذلك ستصل الأطوال إلى 29 كيلو متر أنفاق أسفل قناة السويس".

وأشار الفار، إلى تنفيذ كوبرى جديد على قناة السويس الجديدة، بتكلفة مالية 1.7 مليار جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ حاليا إلى 55%، ومخطط الانتهاء من المشروع بنهاية شهر يونيو 2021.

وفى إطار مشروع تنمية شرق بورسعيد، كشف اللواء إيهاب الفار، أن التكلفة المالية للمشروع تصل إلى 90 مليار جنيه، وتم تنفيذ 10 أرصفة بحرية بطول 5 كيلو متر بنسبة 100%، ويتم تنفيذ ساحات تداول خلف الأرصفة البحرية، متابعا: "سننفذ 63 مليون متر مربع تحسين للتربة في منطقة شرق بورسعيد، والمرحلة الأولى من المشروع 20 مليون ونفذنا 3 ملايين منها، وبنهاية العام سننتهى من 5 ملايين، على أن يتم التسليم للهيئة الاقتصادية، وبنهاية يونيو 2023 سننتهى من المرحلة الأولى بالكامل".