شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدى بمبلغ 1.490 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبوظبى الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و490 مليون دولار الموقعة بتاريخ 20 – 7 – 2020 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . نشر القرار فى الجريدة الرسمية الصادرة اليوم . Advertisements

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