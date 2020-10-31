شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الهندسية تؤكد تنفيذ 342 مشروعا في سيناء بإجمالى 310 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنه في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، فقد تم تكليف الهيئة الهندسية خلال الفترة السابقة، بتنفيذ 342 مشروع بإجمالى 310 مليارات جنيه على أرض سيناء، بخلاف المشروعات الأخرى التي تنفذ بالجمهورية.

وأضاف الفار، في كلمته على هامش افتتاح جامعة الملك سلمان وعددا من المشروعات الأخرى في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم تنفيذ 215 مشروعا بتكلفة 75 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 103 مشاريع بتكلفة 161 مليار جنيه، ومخطط تنفيذ 24 مشروعا بتكلفة 72 مليار جنيه.