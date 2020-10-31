شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يغادر إلى السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر القاهرة صباح اليوم الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة متجهاً إلى العاصمة السودانية " الخرطوم " فى زيارة رسمية يرافقه وفد رفيع المستوى يضم قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديرى الإدارات التخصصية.
وكان فى إستقبال الفريق محمد فريد لدى وصوله الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية واستعراض لحرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ودولة السودان.
ومن المنتظر أن يجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة العديدمن اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والأمنى، وتنسيق الجهود بينالقوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات.
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