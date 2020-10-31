شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يعلن حبس ممثل شركة أبليكس سنة و900 ألف جنيه غرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك أن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت بتغريم الممثل القانوني المسئول لشركة أبليكس مبلغ 900 ألف جنيه وحبس سنة علي والنشر في جريدتين واسعتي الانتشار ،وذلك لقيامه بارتكاب جريمة الإعلان المضلل عن منتج يدعي "أبليكس" بادعاء قدرته علي التخلص من الوزن الزائد وعرض المستحضر بالقنوات الفضائية دون تصريح من المعهد القومي للتغذية وأن ذلك يأتي ضمن خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك فى مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق .

أكد الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الاعلانات المضللة، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين أن المرصد الإعلامي بالجهاز قد رصد قيام قنوات "الشاشة ،الأسطورة، ستار سينما 2،حبيشه،سينما علي بابا، بانوراما دراما 2" بالإعلان عن منتج يدعى "أبليكس" بادعاء قدرته علي التخسيس والتخلص من الوزن الزائد، وقد قام الجهاز بمخاطبة المعهد القومى للتغذية بوزارة الصحة لبيان عما اذا كان المنتج المعلن عنه مرخص ومصرح بتداوله من عدمه .

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وورد كتاب المعهد القومي للتغذية بأن شركة فارما كلينك لم تستكمل إجراءات نقل ملكية المستحضر اليها طبقا لقرار وزير الصحة، وتبين من فحص الإعلان أن عبوة المستحضر المعلن عنها مخالفة لما تم التسجيل عليها فى المعهد من حيث شكل العبوة وبياناتها ، كما ان المستحضر مسجل بالمعهد تحت غرض مستحضر غذائى غنى بالألياف بطعم التفاح بالمحلى الصناعي وهذا الغرض لا يتضمن كونه يساعد على خفض الوزن كما ان مكونات المستحضر لا تجاوز كونه مستحضر للألياف ، بالإضافة الى ان الإعلان يتضمن أن تناول المستحضر يغنى عن ممارسة التمارين الرياضية ويصف ممارستها بألفاظ تنقل رسالة سلبية عن الرياضة.

وأضاف سمير أنه قد ورد الي الجهاز العديد من الشكاوي بشأن منتج أبليكس حيث تضرر الشاكيين من تناول المنتج وأنه لم يؤدي الي أي نتيجة معهم بل وتسبب في بعض الأضرار الصحية لديهم .

ويهيب الدكتور أحمد سمير فرج بالفنانين والشخصيات العامة عدم الاشتراك في مثل هذه الإعلانات المضللة التي يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم في تضليل الرأي العام ، و ترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية خاطئة من خلال اللعب علي الأوتار العاطفية والعقلية لدي الجمهور ،فضلا عن تشويه صورتهم الذهنية لدي محبيهم ومتابعيهم ، كما أكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين.