شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجامعات الرياضى يكرم الطلاب الفائزين بجوائز الدورة الإلكترونية الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد الرياضي للجامعات الطلبة والطالبات الفائزين بالدورة الإلكترونية الأولى التي أستمرت نحو أكثر من شهر عبر الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور كلا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام، وأعضاء مجلس الادارة الدكتور محمد كشك، والدكتور عمرو حداد، والدكتورة عزه الوسيمي، والدكتور فتحى ندا، والدكتور أحمد فرج، وبهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد، بالإضافة الى مديري الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا.

ووجه الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الشكر لكل الطلبة والطالبات وذوي الإعاقة الذين شاركو بالدورة، ومديري الرياضة بالجامعات والمعاهد، وحث كل الحضور علي ممارسة الرياضة تماشيا مع توجيهات الدولة واهتمام الرئيس السيسي بممارسة الرياضة، كما طرح المشروعات الجديدة التي ينوي الاتحاد تنفيذها لرفع مستوي اللياقة البدنية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية.

واستعرض الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد فى بيان صادر عن الاتحاد الرياضى للجامعات، الجهود التي بذلت من أجل إنجاح الدورة، مؤكدا على دعم مجلس الإدارة الدائم لكل انشطة الاتحاد وفى مقدمته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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ومن جانبه أوضح بهاء مختار مدير قطاع البطولة، عدد المشاركين في الدورة وكيفية احتساب النتائج واعلانها، وكيف سارت المنافسة بين الطلبة والطالبات وأيضا متحدي الإعاقة.

وكان الحفل قد بدأ بتكريم مديري الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا، الذين اجتمعوا على هامش التكريم لدراسة تقارير لجان الألعاب الرياضية المختلفة، ومناقشة استكمال الالعاب الجماعية للدورة 47 ، والاطلاع على موعد بداية الدورة 48 المقترح، وتم اتخاذ عدة توصيات لتنفيذ الاجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.