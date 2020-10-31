شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يعلن فرض غرامة فورية 50 جنيها عقوبة التدخين بالمحطات والقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت شركة المترو، غرامة قدرها 50 جنيه تحصل من كل شخص يقوم بالتدخين بمحطات أو قطارات خطوطه الثلاثة، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.

ويقوم بتحصيل هذا النوع من الغرامات أفراد المترو الموجودين بالمحطات بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

وأكدت شركة المترو، أن الهدف من الغرامات التى تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أى ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه والحفاظ على أموال وإيرادات المرفق.

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