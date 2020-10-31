شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج ومايا مرسى تشاركان فى تشييع جثمان فرخندة حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت منذ قليل، جنازة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقا، من مدينة 6 أكتوبر، وشارك فى الجنازة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعدد كبير من أعضاء المجلس القومى للمرأة والعاملين بالمجلس .

وقدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، التعازى لأسرة الفقيده .

ونعي المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه ببالغ الحزن وعميق الأسي العالمة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومى للمرأة سابقًا، والتي وافتها المنيه اليوم.

وأعربت الدكتوره مايا مرسي، عن حزنها الشديد في وفاة العالمة العظيمة الدكتورة فرخنده حسن، مؤكدة أننا فقدنا اليوم شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية فى قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير، وكانت مصدر الهام لجميع من حولها، اخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لازالة العقبات والتحديات التى تواجهها ودعمها للحصول علي حقوقها، هذا بالاضافه الي دورها في تربية اجيال تخرجوا على ايديها من خلال عملها كأستاذة ودكتورة جيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تميزت بالعطاء بلا حدود وتقديم النصح والمساعدة للجميع.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل ان يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته ، وأن يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.

وتوفيت، الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

فرخندة حسن، من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.

وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.