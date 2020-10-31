شكرا لقرائتكم خبر عن قناطر إسنا الجديدة تؤكد رواج حركة الملاحة النهرية فى الهويسان الملاحيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة، عن أنه لليوم الثانى على التوالى يشهد الهويسان الملاحيان القناطر رواجا جديدا فى حركة الملاحة النهرية من خلال مرور المراكب الشراعية ووحدات النقل النهرى وسط تأهب واستعداد تأمين لضمان جاهزية الهويسين الملاحيين لعودة محتملة للعبور السياحى المعتاد بكامل طاقته تدريجيا خلال الأشهر القادمة.

وأشار المهندس أشرف حبيشي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الرى، إلى أهمية القناطر الكبرى المقامة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة والتى تعد وسيلة التحكم في المياه بالأسلوب الذي يضمن الاستفادة من هذه المياه ووصولها لمناطق الاحتياج في الوقت والقدر من خلال منظومة أساسية تهدف الي التحكم الأمثل فى الثروة المائية وسبل تنميتها والمحافظة عليها تدار من خلال القناطر الرئيسيّة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسيّة وما يلحق بتلك القناطر من اهوسة ملاحية حديثة وطرق علوية ومحطات توليد كهرباء نظيفة بالإضافة الي اعمال الصيانة الدورية لضمان امان وسلامة تلك المنشآت الكبري وياتي ذلك حرصا علي سياسة وحسن إدارة وتوزيع المياه طبقا للاحتياجات المائية المطلوبة لأغراض الري والزراعة والشرب والملاحة والصناعة وكافة الاغراض الاخرى.

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الجدير بالذكر أنه تم البدء فى إنشاء قناطر إسنا القديمة جنوب محافظة الأقصر عام 1904 وتم افتتحها عام 1908 فى الخديوى عباس حلمى الثانى، وتكونت من 120 فتحة عرض كل منها 5 متر تفصل كل واحدة عن الأخرى بغلة عرضها 2 متر، كما أن كل 20 فتحة تكون مجموعة تفصلها عن الأخرى بغلة عرضها 4 أمتار، بالإضافة إلى هويس ملاحى طوله 80 مترا وعرضه 16 مترا، والقناطر مصممة لتتحمل فرق توازن 2.5 متر تم زيادته، إلى 5.1 متر بعد أن تم تعلية القناطر فى عام 1945.

وقررت وزارة الرى إنشاء قناطر إسنا الجديدة خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا، وتم افتتاحها عام 1994، وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى، وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا، فضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا بدلا من 20 طنا.