شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بسيامة كلاوديو لوراتى مطرانا جديدا للاتين بمصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، واللاتينية بشكل خاص، بالسيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتي، وذلك بيد الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، بحضور سيادة المطران بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك اللاتين بالقدس، ولمدبر الرسولي للاتين بمصر، الأب إيليا إسكندر، وأيضًا بحضور غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وغبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وأورشليم والأسكندرية وسائر المشرق للروم الكاثوليك بمصر، وبمشاركة سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية والعديد من المطارنة والآباء الكهنة والرهبان الأجلاء، والراهبات من الرهبانيات المختلفة، والعديد من الشخصيات الهامة. وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان اليوم السبت، احتوى اليوم الاحتفالي على القداس الإلهي ومراسم السيامة الأسقفية، إلى جانب كلمات التهنئة العديدة، ومنها كلمة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وقراءة قرار البابا فرنسيس بتعيين المطران كلاوديو. واختُتم الاحتفال بكلمة شكر من المطران كلاوديو لكل الحاضرين علي تفضلهم بالحضور، وبطلب الصلاة لأجله في مهمته الجديدة، وبإعطاء البركة الرسولية لكل الحاضرين. Advertisements

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