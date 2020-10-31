شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع سقوط أمطار متوسطة جنوب البحر الأحمر وشمال البلاد الثلاثاء والأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مركز التنبؤ بالأمطار، التابع لوزارة الموارد المائية والرى، من سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة الشدة الثلاثاء والاربعاء على جنوب البحر الاحمر وشمال البلاد .

وشدد المركز فى بيان له على ضرورة توخى الحذر واتخاذ الاجراءات اللازمة التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار المتوسطة الشدة والتى قد تؤدى الى سيول فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية.

وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

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وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.