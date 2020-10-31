أكاديمية البحث العلمى تنعى الدكتورة فرخندة حسن: "أهم القامات المحبة لمصر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمزيد من الحزن والأسى الدكتورة فرخندة حسن مقرر مجلس الأخلاقيات بأكاديمية البحث العلمى ومؤسس اللجنة القومية للمرأة بأكاديمية البحث العلمى والأمين العام الأسبق للمجلس القومى للمرأة وعضو مجلس الشورى وصاحبة سجل مشرف من الإنجازات على كل المستويات وأحد أهم القامات المصرية المحبة لمصر والتى ظلت حتى اللحظات الأخيرة تعطى بسخاء من أجل رفعة مصر فى المحافل الدولية.

وقدمت أكاديمية البحث العلمى ، العزاء لأسرة الراحلة و زملائها وأصدقائها ولمجتمع البحث العلمى فى مصر وندعو المولي العلي القدير أن تغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته .

كانت قد توفيت أمس الجمعة، الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الأمريكية، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

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وفرخندة حسن، من مواليد 1930، حصلت على بكالوريوس علوم من جامعة القاهرة، قسم كيمياء جيولوجيا، 1952م، ودبلوم علم النفس والتربية، عام 1953، ماجستير جيولوجيا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1966م، دكتوراه في الجيولوجيا من جامعة بيتسبرج بالولايات المتحدة، عام 1970.

وحصلت فرخندة حسن على وسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولى، 1980م، وكانت عضوا بمجلس الشعب للفترة من 23 يونيو 1979م وحتى 20 مارس 1984م، وعضوا بمجلس الشورى للفترة من 1986 وحتى 1989م ورئيس اللجنة البرلمانية للتنمية البشرية، وعضو بالمجلس البرلماني الأورومتوسطي، وأمين عام المجلس القومي للمرأة.

كما عينت عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وهي رئيس مشارك للمجلس الاستشاري للنوع الاجتماعي التابع للجنة الأمم المتحدة للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية.