شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا بالرى يتفقد محطات مياه غرب الدلتا استعدادا موسم السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والرى محطتى الخيرى الجديدة والقديمة بغرب الدلتا للاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها لمواجهة موسم الأمطار والسيول.

ووجه عبد العاطى برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى لمواجهة موسم الأمطار والسيول المتوقع أن تتعرض البلاد خلال موسم الشتاء.

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يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كلف قيادات الوزارة بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة للجسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وقال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إنه يتم متابعة جاهزية المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية والاستعداد لموسم الأمطار والسيول، وتم التأكد من أعمال العمرات الجارى للمحطات وتذليل العقبات وكذلك متابعة الصيانة الدورية واستقرار المناسيب والتغذية الكهربائية ووسائل الإطفاء الذاتى وورديات التشغيل و الحراسة.

وأوضحت وزارة الرى أنها كلف أجهزتها بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهرية اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهرى التابعة لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبة للممر الملاحى وتوجيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمة أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .