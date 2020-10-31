أخبار مصر

سفير مصر لدى تونس يقدم أوراق اعتماده إلى قيس سعيد في قصر قرطاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى تونس يقدم أوراق اعتماده إلى قيس سعيد في قصر قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قَدَّمَ السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى تونس، أوراق اعتماده إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في قصر قرطاج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

3d7053f2-5f63-45fe-b8d0-c88dd4acabd2

 وقد أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد خلال المُقابلة عن اعتزازه وتقديره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مُشيداً بالروابط التاريخية الراسخة بين مصر وتونس وشعبيهما الشقيقين.

Advertisements
5dfd6cb1-ee1a-4a12-b247-948e9eabda13

كما أكد السفير إيهاب فهمي حرصه على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب وتعزيز أُطُر التعاون بين البلدين في كافة المجالات. هذا، وقد تم خلال اللقاء التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير مصر لدى تونس يقدم أوراق اعتماده إلى قيس سعيد في قصر قرطاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا