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شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى تونس يقدم أوراق اعتماده إلى قيس سعيد في قصر قرطاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قَدَّمَ السفير إيهاب فهمي سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى تونس، أوراق اعتماده إلى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك في قصر قرطاج، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.
وقد أعرب الرئيس التونسى قيس سعيد خلال المُقابلة عن اعتزازه وتقديره لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مُشيداً بالروابط التاريخية الراسخة بين مصر وتونس وشعبيهما الشقيقين.
كما أكد السفير إيهاب فهمي حرصه على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب وتعزيز أُطُر التعاون بين البلدين في كافة المجالات. هذا، وقد تم خلال اللقاء التشاور حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
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