شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" تعلن تقديم نصف مليون خدمة طبية فى بورسعيد خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة فى بورسعيد، وذلك خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021.

وأوضحت الهيئة أن إجمالى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل من خلال مستشفيات (النصر التخصصى للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، الحياة بورفؤاد، التضامن، السلام، الزهور) التابعة للهيئة ببورسعيد خلال هذه الفترة بلغت 231.575 ألف خدمة طبية وعلاجية، فيما بلغت إجمالى الخدمات المقدمة من خلال الوحدات والمراكز الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد 386.018 ألف خدمة طبية وعلاجية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية والمميزة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل الجديد من خلال المستشفيات سالفة الذكر ووفقًا لأحدث المعايير العالمية، والتى شملت 68.063 ألف كشف بالعيادات الخارجية للمستشفيات فى مختلف التخصصات الطبية مثل "الباطنة، الأطفال، النساء، العظام، الفم والأسنان، المسالك البولية، النفسية والعصبية، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد"، بالإضافة إلى 156.874 ألف فحوصات طبية ومعملية متقدمة، وذلك إلى جانب إجراء العديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتى بلغ عددها خلال هذه الفترة 6.638 آلاف عمليات جراحية، منها 2205 عمليات جراحية كبرى ومتقدمة وذات مهارة وطابع خاص، والتى من أبرزها جراحات الوجه والفكين والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة لاستئصال الأورام بمستشفى السلام بورسعيد، جراحات زراعة منظم القلب بالإضافة إلى عمليات القلب بأحدث التقنيات كالتافى بمستشفى النصر التخصصى للأطفال، عمليات زراعة القرنية بمستشفى الرمد التخصصي، جراحات العظام واستئصال أورام الثدى بمستشفى التضامن بورسعيد.

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وتابعت هيئة الرعاية الصحية: أن إجمالى المترددين من منتفعى التأمين الصحى الشامل بورسعيد على خدمات الرعاية الصحية الأولية خلال نفس الفترة بلغ 229.668 ألف متردد، حيث تم تقديم 386.018 ألف خدمة طبية وعلاجية مميزة لهم من خلال عيادات طب الأسرة والأسنان وتنظيم الأسرة والنساء والباطنة والأطفال والطوارئ بالإضافة إلى خدمات الأشعة والمعمل بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك فضلًا عن إجراء تلك المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد منذ بداية مبادرة (انزل واطمن) فى نهاية سبتمبر الماضى وحتى نهاية نوفمبر المقبل الفحص الطبى الشامل السنوى للمنتفعين بخدمات المنظومة والمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة والمسجلين بفرع الهيئة ببورسعيد وذلك للاطمئنان على صحتهم وصحة قلبهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أن التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، هو استثمار فى صحة المواطن لأنه بدون مواطن ذو مستوى صحى متميز لن نستطيع بناء الوطن وصناعة مستقبله، وأن هيئة الرعاية الصحية تقدم الخدمات الصحية فى ثوب جديد يعتمد على معايير الجودة وأمهر الأطباء الأخصائيين والاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية وأحدث التجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية التابعة لها، مشيرًا إلى أن الهيئة تراقب أداء الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد ببورسعيد لحظة بلحظة من خلال منظومة ممنهجة للتأكد من حصولهم على أعلى مستويات الخدمات والرعاية الصحية المميزة ووفقًا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة بورسعيد، هى أولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والتى تشمل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس)، ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل والبالغ عددهم 603ألف منتفع من خلال 31 مركز ووحدة صحة طب أسرة، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية التى تقدم من خلال المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد سالفة الذكر.